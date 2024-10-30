Зеленський пояснив, чому ЗСУ відступають на окремих ділянках, а РФ робить "якісь кроки"

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента України)

Українська армія змушена відступати зі своїх позицій на деяких ділянках фронту на тлі кількісної переваги противника і затримок у постачанні зброї і техніки від Заходу. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю представникам медіа країн Північної Європи.

Він наголосив, що Україна досі не отримала від партнерів обіцяної кількості систем протиповітряної оборони, на які розраховувала для захисту цивільних і об'єктів критичної інфраструктури. Те саме, за його словами, стосується і фронту.

"Ви сказали, що робити, наприклад, коли Росія захоплює або робить якісь кроки вперед на сході? Тут те саме. Ви робите свою роботу, ви розраховуєте на резерви, на нові спеціальні бригади, на певну техніку. І якщо ви отримали 10% від усього пакета, який уже навіть проголосований <...> Це не питання грошей", – сказав президент.

Він наголосив, що труднощі із постачанням зброї завжди впираються у проблеми з логістикою та бюрократію, а також "скептицизм" з боку партнерів щодо того, "хороша чи погана" та чи інша зброя, чи не стане її постачання перетином "червоних ліній" і якою буде реакція російського диктатора Володимира Путіна.

"Тому коли ви кажете, наприклад, що робити... Просто виживати, боротися. Звичайно, думаючи насамперед про людей, а потім про землі. І тому в них є кроки вперед", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що коли отримує інформацію про те, що на одному напрямку співвідношення військ становить один до восьми, і коли постає вибір: або лишитися і загинути, або відійти на вищі точки, контролювати їх і зберегти життя – "звичайно, відходьте, хлопці, рятуйте солдатів, рятуйте людей".