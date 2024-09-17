CNN: У Пентагоні скоротилися запаси зброї, тому багато за раз намагаються не відправляти

Військова допомога Україні (Фото: сайт Пентагону)

Запаси зброї та іншого військового обладнання у Пентагоні скорочуються. Через це обсяги пакетів військової допомоги в останні місяці стали меншими, пише CNN, посилаючись на відомості двох анонімних американських чиновників.

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У квітні Пентагон оголосив про пакет на $1 млрд, але з того часу жоден із пакетів не перевищив суму в $400 млн, а деякі навіть були $125 млн і $250 млн. У 2022 і 2023 роках суми військової допомоги регулярно були в межах $600 -$800 млн. Найбільший пакет було оголошено у січні 2023 року – $2,85 млрд.

Як стверджують співрозмовники, американські виробники зброї намагаються наздогнати величезний попит, який спричинило вторгнення Росії в Україну. Але у США є побоювання щодо того, що військова готовність країни може постраждати.

Чиновники пояснили, що адміністрація президента все ще має $6 млрд на озброєння України, але Пентагон "не має інвентарю" понад два роки повномасштабної війни в Україні.

"Йдеться про запаси, які є у нас на полицях, про те, що просять [українці], і про те, чи зможемо ми задовольнити ці запити тим, що маємо нині, не впливаючи на нашу бойову готовність", – сказав один із чиновників.

Прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер заявив, що відомство просить у Конгресу дати більше часу, щоб витратити ці $6 млрд, перш ніж вони закінчаться наприкінці вересня. Риторика Пентагону змінилася порівняно з минулим роком, коли адміністрація благала Конгрес схвалити додаткове фінансування для України.

"Поповнення також є проблемою", – сказав чиновник.

Інший співрозмовник з-поміж чиновників повідомив, що Білий дім не зміг отримати постачання від Пентагону в перші чотири місяці 2024 через те, що Конгрес затримав затвердження додаткового фінансування. Він додав, що США намагаються не надсилати надто багато озброєння за один раз.

"Існують обмеження на те, як швидко ми можемо вивести обладнання, не впливаючи на боєздатність, що є однією з причин, через яку пакети розподіляються з різницею. Також існують обмеження на те, як швидко Україна може прийняти обладнання та ефективно його розподілити", — сказав він.

Чиновник додав, що США, як і раніше, намагаються оголошувати новий пакет допомоги що два тижні. І це, за його словами, в Україні вважають позитивним моментом, який підтримує бойовий дух.

США продовжують виготовляти снаряди 155-мм, ракетні системи Patriot та інше озброєння як для України, так і для себе. Але це багаторічний процес.

Згідно зі статистикою, яку наводить CNN, до початку повномасштабної війни США щомісяця виробляли 15 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм. Після відкриття нових заводів ця кількість зросла до 40 тисяч на місяць. Але Пентагону потрібно понад рік, щоб досягти мети у 100 000 снарядів щомісяця.

13 вересня агентство Associated Press заявило, що $5,8 млрд допомоги від США може згоріти. Конгрес має вжити заходів.

15 вересня Джейк Салліван анонсував новий пакет допомоги Україні від США до кінця вересня. Що до нього увійде, він не повідомив.

16 вересня Зеленський заявив, що через затримки Заходу Україна не змогла укомплектувати навіть чотирьох бригад із 14.

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