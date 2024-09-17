CNN: У Пентагона сократились запасы оружия, поэтому много за раз стараются не отправлять

Военная помощь Украине (Фото: сайт Пентагона)

Запасы оружия и другого военного оборудования у Пентагона сокращаются. Из-за этого объемы пакетов военной помощи в последние месяцы стали меньше, пишет CNN, ссылаясь на сведения двух анонимных американских чиновников.

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В апреле Пентагон объявил о пакете на $1 млрд, но с тех пор ни один из пакетов не превысил сумму в $400 млн, а некоторые даже были $125 млн и $250 млн. При этом в 2022 и 2023 годах суммы военной помощи регулярно были в пределах $600-$800 млн. Самый большой пакет был объявлен в январе 2023 года – $2,85 млрд.

Как утверждают собеседники, американские производители оружия пытаются догнать огромный спрос, который создало вторжение России в Украину. Но в США существуют опасения касательно того, что военная готовность страны может пострадать.

Чиновники объяснили, что у администрации президента все еще есть $6 млрд на вооружение Украины, но у Пентагона "нет инвентаря" спустя более двух лет полномасштабной войны в Украине.

"Речь идет о запасах, которые есть у нас на полках, о том, что просят [украинцы], и о том, сможем ли мы удовлетворить эти запросы тем, что у нас есть в настоящее время, не влияя на нашу боевую готовность", — сказал один из чиновников.

Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер заявил, что ведомство просит у Конгресса дать больше времени, чтобы потратить эти $6 млрд, прежде чем они истекут в конце сентября. Риторика Пентагона изменилась по сравнению с прошлым годом, когда администрация умоляла Конгресс одобрить дополнительное финансирование для Украины.

"Пополнение также является проблемой", — сказал чиновник.

Другой собеседник из числа чиновников сообщил, что Белый дом не смог получить поставки от Пентагона в первые четыре месяца 2024 года из-за того, что Конгресс задержал утверждение дополнительного финансирования. Он добавил, что США стараются не отправлять слишком много вооружения за один раз.

"Существуют ограничения на то, как быстро мы можем вывести оборудование, не влияя на боеготовность, что является одной из причин, по которой пакеты распределяются с разницей. Также существуют ограничения на то, как быстро Украина может принять оборудование и эффективно его распределить", — сказал он.

Чиновник добавил, что США по-прежнему стараются объявлять новый пакет помощи каждые две недели. И это, по его словам, в Украине считают положительным моментом, который поднимает боевой дух.

США продолжают производить снаряды 155-мм, ракетные системы Patriot и другое вооружение как для Украины, так и для себя. Но это многолетний процесс.

Согласно статистике, которую приводит CNN, до начала полномасштабной войны США ежемесячно производили15 000 артиллерийских снарядов калибра 155-мм. После открытия новых заводов это количество выросло до 40 000 в месяц. Но Пентагону потребуется больше года, чтобы достичь цели в 100 000 снарядов ежемесячно.

13 сентября агентство Associated Press заявило, что $5,8 млрд помощи от США может сгореть. Конгресс должен принять меры.

15 сентября Джейк Салливан анонсировал новый пакет помощи Украине от США до конца сентября. Что в него войдет, он не сообщил.

16 сентября Зеленский заявил, что из-за задержек Запада Украина не смогла укомплектовать даже четырех бригад из 14.

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