Зеленский объяснил, почему ВСУ отступают на отдельных участках, а РФ делает "шаги"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента Украины)

Украинская армия вынуждена отступать со своих позиций на некоторых участках фронта на фоне количественного превосходства противника и задержек в снабжении оружием и техникой от Запада. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью представителям СМИ стран Северной Европы.

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Он подчеркнул, что Украина до сих пор не получила от партнеров обещанное количество систем противовоздушной обороны, на которые рассчитывала для защиты гражданских и объектов критической инфраструктуры. То же самое, по его словам, касается и фронта.

"Вы сказали, что делать, например, когда Россия захватывает или делает какие-то шаги вперед на востоке? Здесь то же самое. Вы делаете свою работу, вы рассчитываете на резервы, на новые специальные бригады, на определенную технику. И если вы получили 10% от всего пакета, который уже даже проголосован <...> Это не вопрос денег", — сказал президент.

Он подчеркнул, что трудности с поставкой оружия всегда упираются в проблемы с логистикой и бюрократию, а также "скептицизм" со стороны партнеров относительно того, "хорошее или плохое" то или иное оружие, не станет ли его поставка пересечением "красных линий" и какой будет реакция российского диктатора Владимира Путина.

"Поэтому когда вы говорите, например, что делать... Просто выживать, бороться. Конечно, думая прежде всего о людях, а потом о земле. И поэтому у них есть шаги вперед", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что когда получает информацию о том, что на одном направлении соотношение войск составляет один к восьми, и когда встает выбор: либо остаться и погибнуть, либо отойти на более высокие точки, контролировать их и сохранить жизнь – "конечно, уходите, ребята, спасайте солдат, спасайте людей".