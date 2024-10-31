СМИ пишут о "большом наступлении" на Запорожье. ВСУ объяснили: 200 000 – весь юг с Крымом

Спикер ВСУ Волошин подчеркнул, что на фронте в Запорожской области ситуация мало меняется

Российские оккупанты (Иллюстративное фото: ЕРА)

На всем южном фронте сосредоточено до 200 000 российских оккупантов, однако РФ не создала группировок для проведения масштабных наступательных действий. Об этом на фоне новостей в ряде медиа о якобы планах РФ пойти в "большое наступление" на Запорожье в комментарии LIGA.net рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

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Он отметил, что до 200 000 оккупантов – это в целом, включая и Черноморский флот, и подразделения и соединения во временно оккупированном Крыму, и подразделения их Воздушных сил, Росгвардию, ГРУ и полицейские службы.

"Это достаточно солидная группировка. Но они не создали сейчас наступательных группировок, чтобы проводить наступательные действия. Проще говоря, для наступлений они не создают здесь группировок на каком-то одном направлении. Нет такого, что они собрали в одном месте много сил, которые создадут для них преимущество", – сказал Волошин.

Он подчеркнул, что на линии боестолкновения в Запорожской области ситуация мало меняется уже несколько недель. Россияне ведут постоянные артиллерийские обстрелы, постоянно применяют ракетное вооружение, дроны-камикадзе, БпЛА, наносят удары КАБам, неуправляемыми авиаракетами.

По словам спикера ВСУ, россияне готовят подразделения для ведения штурмовых действий малыми группами – до отделения от пяти до 10 человек. Эти малые группы используют для захвата определенных рубежей, удержания их, вклинивания в оборону ВСУ, закрепления на этих рубежах.

"Такая тактика штурмовых действий им приносила определенную пользу на некоторых направлениях. Например, в Соледаре, Бахмуте и Авдеевке. Поэтому сейчас они с такой же тактикой действуют, например, на Времивском направлении. Были дни, когда там было 20-22 штурма такими малыми группами, когда они просто волнами шли на наши рубежи", – добавил Волошин.

Также он рассказывал LIGA.net, что на юге, где линия боевого столкновения фактически проходит по степной зоне, по бронетехнике оккупантов легче отрабатывать дронами или артиллерией, поэтому ее применение для россиян не всегда эффективно.

Детальнее о ситуации читайте в материале LIGA.net "На Юге Украины – до 200 000 россиян. Есть ли признаки большого наступления на Запорожье".