Речник ЗСУ: Росіяни готують штурми у Запорізькій області із застосуванням бронетехніки

Російський танк (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

На Времівському напрямку росіяни готуються застосувати броньовану техніку не лише для транспортування штурмові групи, а для того, щоб підтримувати дії піхоти вогнем цієї бронетехніки. Про це в коментарі LIGA.net повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин із посиланням на дані розвідки.

За його словами, застосування бронетехніки для підтримки піхоти планується в районі Приютного і Левадного Запорізької області.

Волошин зазначив, що на одному з полігонів на тимчасово окупованій території Запорізької області окупанти провели навчання із такого застосування бронетехніки. Крім того, вони готуються активніше вести бойові дії під прикриттям дронів і застосуванням різних антитепловізійних плащів.

"У сучасній війні техніка – це не панацея. Вона досить уразлива в сучасних бойових умовах, тому вона не завжди ефективна. Тим паче на півдні, де лінія бойового зіткнення фактично проходить по степовій зоні, техніку далеко видно і по ній легше відпрацьовувати дронами чи артилерією", – наголосив речник.

Водночас він констатував, що росіяни продовжують застосовувати багі та мотоцикли, щоб швидко пересуватись між позиціями та доставляти особовий склад та певні види озброєння.

Волошин зазначив, що це дозволяє швидко пересуватись і не підриватись на мінних полях. Натомість по них ефективно відпрацьовують українські безпілотники.