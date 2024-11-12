Путін сподівається повернути втрачені землі під Курськом до інавгурації Трампа – The Telegraph

Для цього російський диктатор розгорнув на території області 50 000 військових – як з РФ, так і з КНДР

Володимир Путін (Фото – ЕРА)

Російський диктатор Володимир Путін намагатиметься вибити українські сили з Курської області до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа. Про це пише The Telegraph.

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"Союзники по НАТО вважають, що Путін сподівається повернути втрачену територію до інавгурації Трампа 20 січня", – йдеться в матеріалі.

Зазначається, що для цього Путін розгорнув 50 000 російських і північнокорейських військ на території Курської області.

Також оцінка британської розвідки, з якою ознайомився The Telegraph, показує, що Росія, найімовірніше, посилить атаки дронами-камікадзе на українські позиції найближчими днями, використовуючи нові пускові пункти поблизу кордону.

Українські аналітики кажуть, що Кремль, можливо, також має на меті використати свою найбільшу контратаку в районі Курська, щоб набрати імпульс і проштовхнутись до північного сходу Сумської області.

4 листопада Зеленський заявив, що Росія перекинула до Курської області близько 11 000 військовослужбовців з Північної Кореї.

5 листопада міністр оборони Умєров підтвердив перші боєзіткнення ЗСУ із солдатами КНДР. За його словами, це були "маломасштабні бої".

7 листопада Зеленський заявив, що солдати з КНДР зазнали перших втрат у боях в Курській області.

10 листопада у NYT повідомили, що близько 50 000 російських і північнокорейських солдатів готуються до наступу на українські позиції в Курській області.

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