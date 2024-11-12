Путин надеется вернуть потерянные земли под Курском до инаугурации Трампа – The Telegraph

Для этого российский диктатор развернул на территории области 50 000 военных – как из РФ, так и из КНДР

Владимир Путин (Фото – ЕРА)

Российский диктатор Владимир Путин будет пытаться выбить украинские силы из Курской области до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Telegraph.

"Союзники по НАТО считают, что Путин надеется вернуть потерянную территорию до инаугурации Трампа 20 января", – сказано в материале.

Отмечается, что для этого Путин развернул 50 000 российских и северокорейских войск на территории Курской области.

Также оценка британской разведки, с которой ознакомился The Telegraph, показывает, что Россия скорее всего усилит атаки дронами-камикадзе на украинские позиции в ближайшие дни, используя новые пусковые пункты вблизи границы.

Украинские аналитики говорят, что Кремль, возможно, также нацелен использовать свою самую большую контратаку в районе Курска, чтобы набрать импульс и продвинуться к северо-восточной Сумской области.

4 ноября Зеленский заявил, что Россия перебросила в Курскую область около 11 000 военнослужащих из Северной Кореи.

5 ноября министр обороны Умеров подтвердил первые боестолковения ВСУ с солдатами КНДР. По его словам, это были "маломасштабные бои".

7 ноября Зеленский заявил, что солдаты из КНДР понесли первые потери в боях в Курской области.

10 ноября в NYT сообщили, что около 50 000 российских и северокорейских солдат готовятся к наступлению на украинские позиции в Курской области.

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