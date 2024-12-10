У Покровську припинять газопостачання цього тижня – через російські обстріли неможливо відновлювати

Фото: Назар Волошин

У місті Покровськ припинять газопостачання з 12 грудня у зв'язку з загостренням ситуації через агресію РФ, повідомив Донецькоблгаз.

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У компанії наголосили: впродовж останніх місяців її фахівці, попри обстріли, робили все можливе, але тепер через значні пошкодження газопроводів та постійні російські атаки неможливо ліквідовувати наслідки бойових дій та відновлювати газопостачання.

Облгаз просить мешканців за можливості перекрити газові крани на газових приладах та на газопроводі до них, а жителів приватного сектору просять перекрити запірний пристрій на газопроводі-вводі до будинку.

Для розв'язання питань щодо обліку газу працює контакт-центр за номером 0-800-100-104.

Відстань від Покровська до лінії фронту наразі становить близько трьох кілометрів:

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

Наприкінці жовтня влада Покровська повідомила, що місто блокуватиметься повністю для заходу і виходу з мікрорайонів та вулиць.

Наприкінці листопада головком Сирський провів роботу в частинах та підрозділах на Покровському та Курахівському напрямках у Донецькій області – зокрема, ухвалено рішення про посилення українських сил.