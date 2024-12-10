В Покровске прекратят газоснабжение: из-за российских обстрелов невозможно восстанавливать

Фото: Назар Волошин

В городе Покровск прекратят газоснабжение с 12 декабря в связи с обострением ситуации из-за агрессии РФ, сообщил Донецкоблгаз.

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В компании подчеркнули: на протяжении последних месяцев ее специалисты, несмотря на обстрелы, делали все возможное, но теперь из-за значительных повреждений газопроводов и постоянных российских атак невозможно ликвидировать последствия боевых действий и возобновлять газоснабжение.

Облгаз просит жителей по возможности перекрыть газовые краны на газовых приборах и газопроводе к ним, а жителей частного сектора просят перекрыть запорное устройство на газопроводе-вводе в дом.

Для решения вопросов учета газа работает контакт-центр по номеру 0-800-100-104.

Расстояние от Покровска до линии фронта сейчас составляет около трех километров:

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

В конце октября власти Покровска сообщили, что город будет блокироваться полностью для захода и выхода из микрорайонов и улиц.

В конце ноября главком Сырский провел работу в частях и подразделениях на Покровском и Кураховском направлениях в Донецкой области – в частности, было принято решение об усилении украинских сил.