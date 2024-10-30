Глава ГВА: Определенные части Покровска заблокируют на въезд и выезд
Город Покровск в Донецкой области будет блокироваться полностью для входа и выхода из микрорайонов и улиц. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк. В комментарии Суспільному он уточнил, что речь идет о блокировании определенных участков города, что связано с подготовкой к обороне.
По его словам, оккупанты находятся в 6,7 км от черты города. Поэтому вокруг Покровска продолжается строительство эшелонированной обороны. Как сказал Добряк, оно продолжается с 2022 года.
"Кстати, за каждым городом закреплена боевая бригада, за нашим городом тоже. Спасибо инженерам, разработавшим план обороны города. Согласно этому плану, мы уже заходим в город. Люди это видят. Поэтому мы еще раз призываем людей эвакуироваться, потому что город будет блокироваться полностью для захода и выхода из микрорайонов, улиц. Мы блокируем уже окраины города", — сказал глава ГВА в эфире телемарафона.
Добряк отметил, что в городе остается 11 900 гражданских людей, в том числе 55 детей.
В комментарии Суспільному он уточнил, что его слова в эфире телемарафона не касаются полного блокирования всего города на въезд и выезд.
"Фортификационные сооружения строятся в Покровске, и мы уже заходим в город, и определенные участки города будут блокироваться, поэтому просим выезжать с этих участков, а не въезд и выезд из города. Сейчас в городе уже построено несколько эшелонов, которыми частично будут перекрыты улицы и микрорайоны Покровска", – объяснил Добряк.
- 19 августа началась принудительная эвакуация семей с детьми из Покровской общины.
- С 5 сентября из Покровска отменили эвакуационные поезда. Павлоград – основная станция для эвакуации гражданских из Донецкой области.
- 10 сентября россияне обстреляли Покровск и повредили газораспределительную станцию – без газа осталось около 28 000 человек.
- 12 сентября стало известно, что в результате российских обстрелов перебито водоснабжение в Покровск. В тот же день россияне ударили по одному из путепроводов города, а 14 сентября окончательно разрушили местный Горбатый мост.