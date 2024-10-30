Глава ГВА: Определенные части Покровска заблокируют на въезд и выезд

Эвакуация (Иллюстративное фото: Roman Pilipey/EPA)

Город Покровск в Донецкой области будет блокироваться полностью для входа и выхода из микрорайонов и улиц. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк. В комментарии Суспільному он уточнил, что речь идет о блокировании определенных участков города, что связано с подготовкой к обороне.

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По его словам, оккупанты находятся в 6,7 км от черты города. Поэтому вокруг Покровска продолжается строительство эшелонированной обороны. Как сказал Добряк, оно продолжается с 2022 года.

"Кстати, за каждым городом закреплена боевая бригада, за нашим городом тоже. Спасибо инженерам, разработавшим план обороны города. Согласно этому плану, мы уже заходим в город. Люди это видят. Поэтому мы еще раз призываем людей эвакуироваться, потому что город будет блокироваться полностью для захода и выхода из микрорайонов, улиц. Мы блокируем уже окраины города", — сказал глава ГВА в эфире телемарафона.

Добряк отметил, что в городе остается 11 900 гражданских людей, в том числе 55 детей.

В комментарии Суспільному он уточнил, что его слова в эфире телемарафона не касаются полного блокирования всего города на въезд и выезд.

"Фортификационные сооружения строятся в Покровске, и мы уже заходим в город, и определенные участки города будут блокироваться, поэтому просим выезжать с этих участков, а не въезд и выезд из города. Сейчас в городе уже построено несколько эшелонов, которыми частично будут перекрыты улицы и микрорайоны Покровска", – объяснил Добряк.