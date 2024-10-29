Всех детей эвакуировали с линии фронта от Курахово до Светлодарской дуги – ОВА

Глава обладминистрации отметил, что безопасного места в Донецкой области почти не существует

Эвакуация в Донецкой области (Иллюстративное фото: Telegram Вадима Филашкина)

В Донецкой области удалось эвакуировать всех детей с линии фронта, сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире телемарафона.

По его словам, удалось полностью эвакуировать всех детей с линии фронта "от Курахово до Светлодарской дуги" – и людей из мест, которые приближены к линии боестолкновений, ежедневно вывозят благодаря поддержке подразделений полиции "Белые Ангелы" и "Феникс" Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Парни и девушки рискуют собственной жизнью каждый день, чтобы помочь нашим людям", – подчеркнул Филашкин.

Чиновник отметил, что дети остаются в некоторых городах области, таких как Краматорск, Славянск, Доброполье, даже в Константиновке.

Филашкин добавил, что жители эвакуируются и в пределах Донецкой области, и в другие области – в частности, Днепропетровскую, Киевскую, Закарпатскую и Львовскую.

Глава ОВА напомнил, что к началу полномасштабного вторжения в области жило 1,9 млн человек, а сейчас – 340 тысяч.

"То есть огромное количество людей уехало и уезжают дальше. К сожалению, враг обстреливает Донецкую область ежедневно в очень огромном количестве", – отметил чиновник.

Он уточнил, что безопасного места в Донецкой области почти не существует. В Покровской общине сейчас остается 111 детей (57 – в самом городе) и в общей сложности 12 000 человек в населенном пункте, всего выехало более 30 000 жителей, рассказал Филашкин.

Чиновник сообщил, что оставаться в городе очень опасно, потому что Покровск ежедневно обстреливается и управляемыми авиабомбами, и FPV-дронами почти каждый день – и есть "огромные проблемы" с электро- и водоснабжением, поскольку оккупанты не дают коммунальщикам отремонтировать объекты инфраструктуры, находящиеся под постоянным обстрелом.

Карта: Deepstate

Тот же отрезок фронта на карте Deepstate (в красном прямоугольнике)