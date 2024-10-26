Под Покровском произошла ДТП с маршруткой – водитель погиб, пострадали 10 пассажиров

Фото: ГСЧС

В Покровском районе Донецкой области маршрутное такси попало в аварию – водитель погиб, 10 пассажиров получили ранения. Об этом сообщило главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

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По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло между городом Родинским и селом Гришиным – произошло лобовое столкновение маршрутки с грузовым автомобилем.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

На месте работают спасатели, которые уже деблокировали тело погибшего из микроавтобуса.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС