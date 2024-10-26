Под Покровском произошла ДТП с маршруткой – водитель погиб, пострадали 10 пассажиров
В Покровском районе Донецкой области маршрутное такси попало в аварию – водитель погиб, 10 пассажиров получили ранения. Об этом сообщило главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.
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По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло между городом Родинским и селом Гришиным – произошло лобовое столкновение маршрутки с грузовым автомобилем.
На месте работают спасатели, которые уже деблокировали тело погибшего из микроавтобуса.
- В начале октября в Покровске оставалось 13 050 жителей, детей – 94, а еще полтора месяца назад было 48 000 человек, детей – почти 5900 человек. Продолжается эвакуация из города.