Під Покровськом маршрутка зіткнулася з вантажівкою – водій авто загинув, постраждали 10 пасажирів
У Покровському районі Донеччини маршрутне таксі потрапило в аварію – водій загинув, 10 пасажирів отримали поранення. Про це повідомило головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.
За даними відомства, дорожньо-транспортна пригода сталася між містом Родинським та селом Гришиним – сталося лобове зіткнення маршрутки з вантажним автомобілем.
На місці працюють рятувальники, котрі вже деблокували тіло загиблого чоловіка з мікроавтобуса.
- На початку жовтня у Покровську залишалося 13 050 жителів, дітей – 94, а ще півтора місяця тому було 48 000 осіб, дітей – майже 5900. Триває евакуація з міста.