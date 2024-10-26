Під Покровськом маршрутка зіткнулася з вантажівкою – водій авто загинув, постраждали 10 пасажирів

Фото: ДСНС

У Покровському районі Донеччини маршрутне таксі потрапило в аварію – водій загинув, 10 пасажирів отримали поранення. Про це повідомило головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

За даними відомства, дорожньо-транспортна пригода сталася між містом Родинським та селом Гришиним – сталося лобове зіткнення маршрутки з вантажним автомобілем.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

На місці працюють рятувальники, котрі вже деблокували тіло загиблого чоловіка з мікроавтобуса.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС