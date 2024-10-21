У Києві "Газель" протаранила пасажирський автобус: дев'ятеро людей постраждали – фото
У Києві вантажівка в'їхала в пасажирський автобус прямо на зупинці громадського транспорту, повідомляють у Національній поліції Києва. Як уточнили у Київській міській державній адміністрації, постраждали дев'ятеро людей.
Аварія сталася 21 жовтня у Солом'янському районі на вулиці Вадима Гетьмана близько 10.20. За інформацією правоохоронців, "Газель" на повній швидкості в'їхала в автобус "Отаман", у якому перебували пасажири. Рятувальникам вдалося деблокувати жінку, яка застрягла на пасажирському сидінні автобуса, та водія вантажівки.
За інформацією Патрульної поліції Києва, у напрямку Індустріального шляхопроводу утруднено рух автомобілів. На місці ДТП продовжують працювати медики та інші екстрені служби.
Причини аварії з'ясовують правоохоронці. Як зазначили у КМДА, автобус не належить комунальному автопарку.
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