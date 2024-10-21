У Києві "Газель" протаранила пасажирський автобус: дев'ятеро людей постраждали – фото

Рятувальникам довелося деблокувати одного постраждалого пасажира та водія вантажівки

Аварія у Києві (Фото: t.me/kyivpatrol)

У Києві вантажівка в'їхала в пасажирський автобус прямо на зупинці громадського транспорту, повідомляють у Національній поліції Києва. Як уточнили у Київській міській державній адміністрації, постраждали дев'ятеро людей.

Аварія сталася 21 жовтня у Солом'янському районі на вулиці Вадима Гетьмана близько 10.20. За інформацією правоохоронців, "Газель" на повній швидкості в'їхала в автобус "Отаман", у якому перебували пасажири. Рятувальникам вдалося деблокувати жінку, яка застрягла на пасажирському сидінні автобуса, та водія вантажівки.

За інформацією Патрульної поліції Києва, у напрямку Індустріального шляхопроводу утруднено рух автомобілів. На місці ДТП продовжують працювати медики та інші екстрені служби.

Причини аварії з'ясовують правоохоронці. Як зазначили у КМДА, автобус не належить комунальному автопарку.