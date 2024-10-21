В Киеве "Газель" протаранила пассажирский автобус: девять человек пострадали – фото

Спасателям пришлось деблокировать одного пострадавшего пассажира и водителя грузовика

Авария в Киеве (Фото: t.me/kyivpatrol)

В Киеве грузовик въехал в пассажирский автобус прямо на остановке общественного транспорта, сообщают в Национальной полиции Киева. Как уточнили в Киевской городской государственной администрации, пострадали девять человек.

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Авария произошла 21 октября в Соломенском районе на улице Вадима Гетьмана около 10:20. По информации правоохранителей, "Газель" на полной скорости въехала в автобус "Атаман", в котором находились пассажиры. Спасателям удалось деблокировать женщину, которая застряла на пассажирском сидении автобуса, и водителя грузовика.

По информации Патрульной полиции Киева, в направлении Индустриального путепровода затруднено движение автомобилей. На месте ДТП продолжают работать медики и другие экстренные службы.

Причины аварии выясняют правоохранители. Как отметили в КГВА, автобус не принадлежит коммунальному автопарку.