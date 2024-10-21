В Киеве "Газель" протаранила пассажирский автобус: девять человек пострадали – фото
Авария в Киеве (Фото: t.me/kyivpatrol)

В Киеве грузовик въехал в пассажирский автобус прямо на остановке общественного транспорта, сообщают в Национальной полиции Киева. Как уточнили в Киевской городской государственной администрации, пострадали девять человек.

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Авария произошла 21 октября в Соломенском районе на улице Вадима Гетьмана около 10:20. По информации правоохранителей, "Газель" на полной скорости въехала в автобус "Атаман", в котором находились пассажиры. Спасателям удалось деблокировать женщину, которая застряла на пассажирском сидении автобуса, и водителя грузовика. 

По информации Патрульной полиции Киева, в направлении Индустриального путепровода затруднено движение автомобилей. На месте ДТП продолжают работать медики и другие экстренные службы.

Причины аварии выясняют правоохранители. Как отметили в КГВА, автобус не принадлежит коммунальному автопарку. 

В Киеве "Газель" протаранила пассажирский автобус: девять человек пострадали – фото
В Киеве "Газель" протаранила пассажирский автобус: девять человек пострадали – фото
  • 29 августа нардеп от Слуги народа Игорь Копытин попал в ДТП на трассе Киев-Одесса. 
  • 28 сентября в Ровенской области цистерна врезалась в блокпост – погиб полицейский. Еще один полицейский, а также военный были травмированы.
  • 11 октября под Львовом произошла смертельная авария – грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя авто. Погибли три человека: водитель и пассажир грузовика, а также второй водитель автобуса. 
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