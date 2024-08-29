"Слуга" Копытин попал в ДТП на трассе Киев-Одесса: подозрение на перелом позвоночника

Предварительно водитель Toyota потерял контроль над авто и врезался в бетонное препятствие. У него и Копытина, вероятно, переломы позвоночников

Игорь Копытин (Фото: Facebook)

Полиция Киевской области сообщила, что около полуночи 28 августа на трассе Киев-Одесса произошла авария с участием народного депутата: автомобиль въехал в бетонные блоки. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет о "слуге" Игоре Копытине.

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"28 августа около 24 часов в полицию поступило сообщение о том, что в городе Белая Церковь, на 78 километре автодороги Киев-Одесса, в направлении столицы, автомобиль въехал в бетонные блоки", – говорится в сообщении.

Предварительно 33-летний водитель Toyota потерял контроль над автомобилем и врезался в бетонное препятствие.

Мужчина и пассажир, действующий народный депутат Копытин, были доставлены в больницу. У водителя предварительно диагностировали переломы позвоночника, руки и травму головы. Нардеп также поставил подозрение на перелом позвоночника и травму головы.

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