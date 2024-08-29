"Слуга" Копитін потрапив у ДТП на трасі Київ-Одеса: у нього підозра на перелом хребта

Попередньо, 33-річний водій Toyota втратив контроль над автомобілем і врізався в бетонну перешкоду. У нього та Копитіна, ймовірно, переломи хребтів

Ігор Копитін (Фото: Facebook)

Національна поліція повідомила, що близько опівночі 28 серпня на трасі Київ-Одеса сталася аварія за участі народного депутата: авто в'їхало у бетонні блоки. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах підтвердив, що йдеться про "слугу" Ігоря Копитіна.

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"28 серпня близько 24 години до поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Біла Церква, на 78 кілометрі автодороги Київ-Одеса, у напрямку столиці, авто в’їхало в бетонні блоки", – йдеться у повідомленні.

Попередньо, 33-річний водій Toyota втратив контроль над автомобілем і врізався в бетонну перешкоду.

Чоловік та пасажир, чинний народний депутат Копитін, були доставлені до лікарні. У водія попередньо діагностували переломи хребта, руки та травму голови. У нардепа також підозра на перелом хребта і травму голови.

3 листопада 2023 року поліція повідомляла, що у Житомирській області сталася ДТП за участі нардепа Андрія Ніколаєнка. Попередньо, водій Mercedes-Benz GLE, рухаючись у напрямку міста Чоп у крайній лівій смузі, здійснив наїзд на 18-річну дівчину – від отриманих травм вона загинула на місці. Ніколаєнко згодом сам підтвердив, що потрапив у аварію.

6 листопада нардеп отримав підозру у порушенні правил дорожнього руху, повідомили в Офісі генпрокурора.

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