На Ровенщине цистерна врезалась в блокпост – погиб полицейский, есть пострадавшие: фото

Емкость была наполнена газом – в результате ДТП она не разгерметизировалась

Фото: Telegram Полиция Ровенщины

В Ровенской области автоцистерна врезалась в блокпост – из-за этого погиб полицейский, еще один правоохранитель и военный тяжело травмированы, сообщила Национальная полиция области.

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ДТП произошло 28 сентября около 8:15 на трассе Киев-Ковель-Ягодин – по предварительным данным, водитель автоцистеры DAF, 64-летний житель Кременчуга, по неустановленным причинам врезался в блокпост между Ровенской и Житомирской областями.

Из-за аварии погиб 40-летний полицейский, а еще 28-летний кинолог и 27-летний военный получили тяжелые травмы и сейчас находятся в больнице, пишет Нацпол.

Водитель грузовика получил незначительные телесные повреждения – согласно осмотру, он был трезв. Мужчина задержан следователями.

Цистерна была наполнена газом – в результате ДТП она не разгерметизировалась, также из-за наезда повреждено служебное авто полицейского офицера местной общины, правоохранитель не пострадал, подытожили в сообщении.

Впоследствии ведомство написало: погибший был полицейским-водителем конвойной службы, работавший в правоохранительных органах с 2005-го. У него остался 16-летний сын.

Фото: Telegram Полиция Ровенщины

Фото: Telegram Полиция Ровенщины

В ночь на 8 сентября в ДТП погиб советник министра стратегической промышленности Ярослав (Локи) Олейник.

27 сентября ГБР сообщило, что в Нежине Черниговской области один из руководителей райуправления полиции насмерть сбил военного. По их данным, военнослужащий выбежал на проезжую часть внезапно – избежать столкновения не удалось.

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