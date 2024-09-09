В ДТП погиб советник главы Минстратегпрома Ярослав (Локи) Олейник
В ночь на 8 сентября в дорожно-транспортном происшествии погиб советник министра стратегической промышленности Ярослав (Локи) Олейник. Об этом сообщила заместительница главы Минстратегпрома Анна Гвоздяр.
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"Сегодня получили трагическое известие. Наш Ярослав Олейник погиб вместе с женой Ниной в ДТП <...> Ярослав был искренним и веселым человеком, посвятившим всю свою – к сожалению, очень недолгую – жизнь борьбе с врагом. Это большая потеря для всех нас ", – написала она.
Прощание состоится 10 сентября в 12:00 в Михайловском соборе в Киеве, добавила Гвоздяр.
Бывший глава Минстратегпрома Александр Камышин также сообщил о гибели Локи.
"Он присоединился к нам прошлым летом прямо с линии фронта. Отвечал за работу с производителями дронов", – написал Камышин.
С началом полномасштабной войны России против Украины Ярослав участвовал в боях в Киевской и Черниговской областях, а также на Харьковском контрнаступлении, где помогал освобождать Купянск. Кроме того, он сотрудничал с благотворительным фондом "Вернись живым", активно приобщаясь к подготовке новых операторов дронов.
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