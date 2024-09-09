В ДТП погиб советник главы Минстратегпрома Ярослав (Локи) Олейник

Прощание состоится 10 сентября в 12:00 в Михайловском соборе в Киеве. Ярослав Олейник погиб вместе с женой

Ярослав Олейник (Фото: Facebook Локи)

В ночь на 8 сентября в дорожно-транспортном происшествии погиб советник министра стратегической промышленности Ярослав (Локи) Олейник. Об этом сообщила заместительница главы Минстратегпрома Анна Гвоздяр.

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"Сегодня получили трагическое известие. Наш Ярослав Олейник погиб вместе с женой Ниной в ДТП <...> Ярослав был искренним и веселым человеком, посвятившим всю свою – к сожалению, очень недолгую – жизнь борьбе с врагом. Это большая потеря для всех нас ", – написала она.

Прощание состоится 10 сентября в 12:00 в Михайловском соборе в Киеве, добавила Гвоздяр.

Бывший глава Минстратегпрома Александр Камышин также сообщил о гибели Локи.

"Он присоединился к нам прошлым летом прямо с линии фронта. Отвечал за работу с производителями дронов", – написал Камышин.

СПРАВКА Ярослав Олейник стал частью ВСУ в 2017 году, присоединившись к подразделению "Аэроразведка", где стал оператором разведывательных дронов, овладевая этой специальностью непосредственно во время боевых операций. На фронте он был известен под позывным Локи.



С началом полномасштабной войны России против Украины Ярослав участвовал в боях в Киевской и Черниговской областях, а также на Харьковском контрнаступлении, где помогал освобождать Купянск. Кроме того, он сотрудничал с благотворительным фондом "Вернись живым", активно приобщаясь к подготовке новых операторов дронов. Ярослав Олейник стал частью ВСУ в 2017 году, присоединившись к подразделению "Аэроразведка", где стал оператором разведывательных дронов, овладевая этой специальностью непосредственно во время боевых операций. На фронте он был известен под позывным Локи.С началом полномасштабной войны России против Украины Ярослав участвовал в боях в Киевской и Черниговской областях, а также на Харьковском контрнаступлении, где помогал освобождать Купянск. Кроме того, он сотрудничал с благотворительным фондом "Вернись живым", активно приобщаясь к подготовке новых операторов дронов.

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