У ДТП загинув радник глави Мінстратегпрому Ярослав (Локі) Олійник

Ярослав Олійник (Фото: Facebook Локі)

В ніч проти 8 вересня у дорожньо-транспортній пригоді загинув радник міністра стратегічної промисловості Ярослав (Локі) Олійник. Про це повідомила заступниця очільника Мінстратегпрому Анна Гвоздяр.

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"Сьогодні отримали трагічну звістку. Наш Ярослав Олійник загинув разом з дружиною Ніною в ДТП <...> Ярослав був щирою та веселою людиною, що присвятила все своє – на жаль, дуже недовге – життя боротьбі з ворогом. Це велика втрата для всіх нас", – написала вона.

Прощання відбудеться 10 вересня о 12:00 у Михайлівському соборі в Києві, додала Гвоздяр.

Колишній глава Мінстратегпрому Олександр Камишін також повідомив про загибель Локі.

"Він доєднався до нас минулого літа прямо з лінії фронту. Відповідав за роботу з виробниками дронів", – написав Камишін.

ДОВІДКА Ярослав Олійник став частиною ЗСУ у 2017 році, приєднавшись до підрозділу "Аеророзвідка", де став оператором розвідувальних дронів, опановуючи цю спеціальність безпосередньо під час бойових операцій. На фронті він був відомий під позивним Локі.



З початком повномасштабної війни Росії проти України, Ярослав брав участь у боях на Київщині та Чернігівщині, а також у Харківському контрнаступі, де допомагав звільняти Куп'янськ. Крім того, він співпрацював із благодійним фондом "Повернись живим", активно долучаючись до підготовки нових операторів дронів. Ярослав Олійник став частиною ЗСУ у 2017 році, приєднавшись до підрозділу "Аеророзвідка", де став оператором розвідувальних дронів, опановуючи цю спеціальність безпосередньо під час бойових операцій. На фронті він був відомий під позивним Локі.З початком повномасштабної війни Росії проти України, Ярослав брав участь у боях на Київщині та Чернігівщині, а також у Харківському контрнаступі, де допомагав звільняти Куп'янськ. Крім того, він співпрацював із благодійним фондом "Повернись живим", активно долучаючись до підготовки нових операторів дронів.

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