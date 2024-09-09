У ДТП загинув радник глави Мінстратегпрому Ярослав (Локі) Олійник
В ніч проти 8 вересня у дорожньо-транспортній пригоді загинув радник міністра стратегічної промисловості Ярослав (Локі) Олійник. Про це повідомила заступниця очільника Мінстратегпрому Анна Гвоздяр.
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"Сьогодні отримали трагічну звістку. Наш Ярослав Олійник загинув разом з дружиною Ніною в ДТП <...> Ярослав був щирою та веселою людиною, що присвятила все своє – на жаль, дуже недовге – життя боротьбі з ворогом. Це велика втрата для всіх нас", – написала вона.
Прощання відбудеться 10 вересня о 12:00 у Михайлівському соборі в Києві, додала Гвоздяр.
Колишній глава Мінстратегпрому Олександр Камишін також повідомив про загибель Локі.
"Він доєднався до нас минулого літа прямо з лінії фронту. Відповідав за роботу з виробниками дронів", – написав Камишін.
З початком повномасштабної війни Росії проти України, Ярослав брав участь у боях на Київщині та Чернігівщині, а також у Харківському контрнаступі, де допомагав звільняти Куп'янськ. Крім того, він співпрацював із благодійним фондом "Повернись живим", активно долучаючись до підготовки нових операторів дронів.
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