ГБР: В Нежине один из руководителей райуправления полиции насмерть сбил военного – фото

По предварительным данным, водитель был трезв

Место ДТП (Фото: ГБР)

Государственное бюро расследований устанавливает обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия при участии одного из руководителей Нежинского райуправления полиции в Черниговской области. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

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В пятницу, 27 сентября, около 11:00 правоохранитель на служебном автомобиле двигался к одному из перекрестков в центре Нежина. Внезапно на проезжую часть выбежал военнослужащий. Избежать столкновения не удалось, от полученных травм пешеход скончался на месте, утверждают в ГБР.

По предварительным данным, водитель был трезв. ГБР открыло уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

26 мая 2023 года в Киеве глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего бойца НГУ на блокпосту.

Тандыра задержали по специальной статье, позволяющей задерживать судью без согласия Высшего совета правосудия. Впоследствии ВСП разрешила содержание под стражей Тандыра.

У судьи принудительно взяли биологические образцы. Впоследствии в ГБР заявили, что Тандыр был пьян во время ДТП. В то же время он пытался исказить содержание биологических образцов, поскольку хотел скрыть состояние алкогольного опьянения.

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