ДБР: У Ніжині один із керівників райуправління поліції на смерть збив військового – фото

Місце ДТП (Фото: ДБР)

Державне бюро розслідувань встановлює обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участі одного з керівників Ніжинського райуправління поліції у Чернігівській області. Про це повідомила пресслужба ДБР.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

У п’ятницю, 27 вересня, близько 11:00 правоохоронець на службовому автомобілі рухався до одного з перехресть у середмісті Ніжина. Раптово на проїжджу частину вибіг військовослужбовець. Уникнути зіткнення не вдалося, від отриманих травм пішохід помер на місці, стверджують в ДБР.

За попередніми даними, водій був тверезий. ДБР відкрило кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

26 травня 2023 року у Києві голова Макарівського районного суду Олексій Тандир збив на смерть 23-річного бійця НГУ на блокпості.

Тандира затримали за спеціальною статтею, яка дає змогу затримувати суддю без згоди Вищої ради правосуддя. Згодом ВРП дозволила утримання під вартою Тандира.

У судді примусово взяли біологічні зразки. Згодом у ДБР заявили, що Тандир був п'яним під час ДТП. Водночас він намагався спотворити вміст біологічних зразків, оскільки хотів приховати стан алкогольного сп'яніння.

Читайте також: Зеленський звільнив голову адміністрації Броварів Майбоженка після п'яної ДТП