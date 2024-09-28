На Рівненщині автоцистерна врізалася у блокпост – загинув поліціянт, є постраждалі: фото

Ємність була наповнена газом – унаслідок ДТП вона не розгерметизувалася

Фото: Telegram Поліція Рівненщини

На Рівненщині автоцистерна врізалася у блокпост – через це загинув поліціянт, ще один правоохоронець та військовий тяжко травмовані, повідомила Національна поліція області.

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ДТП сталася 28 вересня близько 8:15 на трасі Київ-Ковель-Ягодин – за попередніми даними, водій автоцистери DAF, 64-річний житель Кременчука, з невстановлених наразі причин врізався у блокпост між Рівненською та Житомирській областями.

Через аварію загинув 40-річний поліціянт, а ще 28-річний кінолог та 27-річний військовий отримали тяжкі травми та зараз перебувають у лікарні, пише Нацпол.

Водій вантажівки отримав незначні тілесні ушкодження – згідно з оглядом, він був тверезий. Наразі чоловіка затримали слідчі.

Цистерна була наповнена газом – унаслідок ДТП вона не розгерметизувалася, також через наїзд пошкоджено службове авто поліційного офіцера місцевої громади, правоохоронець не постраждав, підсумували у повідомленні.

Згодом відомство написало: загиблий був поліціянтом-водієм конвойної служби, що працював у правоохоронних органах з 2005-го. У нього залишився 16-річний син.

Фото: Telegram Поліція Рівненщини

Фото: Telegram Поліція Рівненщини

В ніч проти 8 вересня у ДТП загинув радник міністра стратегічної промисловості Ярослав (Локі) Олійник.

27 вересня ДБР повідомило, що у Ніжині Чернігівської області один із керівників райуправління поліції на смерть збив військового. За їх даними, військовослужбовець вибіг на проїжджу частину раптово – уникнути зіткнення не вдалося.

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