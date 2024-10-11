Утром 11 октября во Львовской области произошла смертельная авария – предварительно, водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, а впоследствии – с легковым авто и пассажирским автобусом. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в 06:25 на автодороге Киев — Чоп, недалеко от села Чишки.

"Предварительно известно, что водитель грузовика Renault выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом Mercedes Sprinter, после чего столкнулся с легковым автомобилем Skoda и пассажирским автобусом Plaxton Elite", – сообщили правоохранители.

По их данным, грузовиком управлял 25-летний житель Харьковской области, за рулем микроавтобуса был 66-летний житель Львовского района, за рулем легковушки – житель Дрогобычского района 19 лет, а автобусом управлял 35-летний житель Хмельницкого.

На 16:40 было известно, что от полученных травм погиб водитель грузовика, его пассажир (28-летний харьковчанин) и второй водитель автобуса в возрасте 49 лет.

В общей сложности телесные повреждения получили 34 человека – это жители Одесской и Харьковской областей, из них четверо детей 5, 7, 13 и 16 лет, а также четверо иностранцев.

Правоохранители открыли уголовное производство по нарушению правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителями.

Максимальное наказание – восемь лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

Досудебное расследование продолжается.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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