Вранці 11 жовтня на Львівщині сталася смертельна аварія – попередньо, водій вантажівки виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся з мікроавтобусом, а згодом – з легковиком та пасажирським автобусом. Про це повідомив відділ комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася о 06:25 на автодорозі Київ — Чоп, неподалік села Чишки.

"Попередньо відомо, що водій вантажівки Renault виїхав на смуху зустрічного руху, де скоїв зіткнення з мікроавтобусом Mercedes Sprinter, після чого зіткнувся з легковим автомобілем Skoda та пасажирським автобусом Plaxton Elite", – повідомили правоохоронці.

За їх даними, вантажівкою керував 25-річний житель Харківщини, за кермом мікроавтобуса був 66-річний мешканець Львівського району, за кермом легковика – житель Дрогобицького району віком 19 років, а автобусом керував 35-річний житель Хмельницького.

На 16:40 було відомо, що від отриманих травм загинув водій вантажівки, його пасажир (28-річний харків'янин) та другий водій автобуса віком 49 років.

Загалом тілесні ушкодження отримали 34 людини – це жителі Одеської та Харківської областей, з них четверо дітей віком 5, 7, 13 та 16 років, а також четверо іноземців.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту водіями.

Максимальне покарання – вісім років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

Досудове розслідування триває.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

27 вересня ДБР повідомило, що у Ніжині Чернігівської області один із керівників райуправління поліції на смерть збив військового.

28 вересня у Рівненській області автоцистерна врізалася у блокпост – через це загинув поліціянт, ще один правоохоронець та військовий травмовані.