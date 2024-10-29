Усіх дітей евакуювали з лінії фронту від Курахового до Світлодарської дуги – ОВА

Очільник обладміністрації зазначив, що безпечного місця на Донеччині майже не існує

Евакуація у Донецькій області (Ілюстративне фото: Telegram Вадима Філашкіна)

На Донеччині вдалося евакуювати усіх дітей з лінії фронту, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.

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За його словами, вдалося повністю евакуювати всіх дітей з лінії фронту "від Курахового до Світлодарської дуги" – і людей з місць, що наближені до лінії боєзіткнення, щодня вивозять завдяки підтримці підрозділів поліції "Білі Янголи" та "Фенікс" Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Хлопці та дівчата ризикують власним життям кожного дня, щоб допомогти нашим людям", – наголосив Філашкін.

Посадовець зазначив, що діти залишаються у деяких містах області, як-от Краматорську, Слов'янську, у Добропіллі, навіть у Костянтинівці.

Філашкін додав, що мешканці евакуюються і в межах Донеччини, й в інші області – зокрема, Дніпропетровську, Київську, Закарпатську та Львівську.

Голова ОВА нагадав, що до початку повномасштабного вторгнення в області жило 1,9 млн людей, а наразі – 340 000.

"Тобто величезна кількість людей виїхала і виїжджають надалі. На жаль, ворог обстрілює Донеччину кожного дня у дуже величезній кількості", – зауважив чиновник.

Він зазначив, що безпечного місця на Донеччині майже не існує. У Покровській громаді зараз залишається 111 дітей (57 – у самому місті) та загалом 12 000 людей у населеному пункті, вже виїхало понад 30 000 жителів, розповів Філашкін.

Посадовець повідомив, що залишатися у місті дуже небезпечно, тому що Покровськ щодня обстрілюється і керованими авіабомбами, і FPV-дронами майже кожного дня – і є "величезні проблеми" з електро- та водопостачанням, оскільки окупанти не дають комунальникам відремонтувати об'єкти інфраструктури, які постійно обстрілюють.

Мапа: Deepstate

Той самий відтинок фронту на мапі Deepstate (у червоному прямокутнику)