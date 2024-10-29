Усіх дітей евакуювали з лінії фронту від Курахового до Світлодарської дуги – ОВА
На Донеччині вдалося евакуювати усіх дітей з лінії фронту, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.
За його словами, вдалося повністю евакуювати всіх дітей з лінії фронту "від Курахового до Світлодарської дуги" – і людей з місць, що наближені до лінії боєзіткнення, щодня вивозять завдяки підтримці підрозділів поліції "Білі Янголи" та "Фенікс" Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"Хлопці та дівчата ризикують власним життям кожного дня, щоб допомогти нашим людям", – наголосив Філашкін.
Посадовець зазначив, що діти залишаються у деяких містах області, як-от Краматорську, Слов'янську, у Добропіллі, навіть у Костянтинівці.
Філашкін додав, що мешканці евакуюються і в межах Донеччини, й в інші області – зокрема, Дніпропетровську, Київську, Закарпатську та Львівську.
Голова ОВА нагадав, що до початку повномасштабного вторгнення в області жило 1,9 млн людей, а наразі – 340 000.
"Тобто величезна кількість людей виїхала і виїжджають надалі. На жаль, ворог обстрілює Донеччину кожного дня у дуже величезній кількості", – зауважив чиновник.
Він зазначив, що безпечного місця на Донеччині майже не існує. У Покровській громаді зараз залишається 111 дітей (57 – у самому місті) та загалом 12 000 людей у населеному пункті, вже виїхало понад 30 000 жителів, розповів Філашкін.
Посадовець повідомив, що залишатися у місті дуже небезпечно, тому що Покровськ щодня обстрілюється і керованими авіабомбами, і FPV-дронами майже кожного дня – і є "величезні проблеми" з електро- та водопостачанням, оскільки окупанти не дають комунальникам відремонтувати об'єкти інфраструктури, які постійно обстрілюють.
- Раніше Філашкін повідомляв, що ще півтора місяця тому у Покровську було 48 000 осіб, дітей – майже 5900.
- У середині жовтня влада Харківщини оголосила обов'язкову евакуацію усього населення з Куп'янська та трьох громад поряд, у Боровій – евакуація родин із дітьми.