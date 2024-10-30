Глава МВА: Певні частини Покровська заблокують на в'їзд і виїзд

Евакуація (Ілюстративне фото: Roman Pilipey/EPA)

Місто Покровськ у Донецькій області блокуватиметься повністю для заходу і виходу з мікрорайонів та вулиць. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. У коментарі Суспільному він уточнив, що йдеться про блокування певних ділянок міста, що пов’язано із підготовкою до оборони.

За його словами, окупанти перебувають за 6,7 км від межі міста. Тому навколо Покровська продовжується будівництво ешелонованої оборони. Як сказав Добряк, воно триває з 2022 року.

"До речі, за кожним містом закріплена бойова бригада, за нашим містом також. Дякую інженерам, які розробили план оборони міста. Згідно з цим планом, ми вже заходимо в місто. Люди це бачать. Тому ми ще раз закликаємо людей евакуюватися, тому що місто буде блокуватися повністю для заходу і виходу з мікрорайонів, вулиць. Ми блокуємо вже околиці міста", – сказав очільник МВА в ефірі телемарафону.

Добряк зазначив, що в місті залишається 11 900 цивільних людей, зокрема 55 дітей.

У коментарі Суспільному він уточнив, що його слова в ефірі телемарафону не стосуються повного блокування усього міста на в’їзд і виїзд.

"Фортифікаційні споруди будуються у Покровську, і вже ми заходимо у місто, і певні ділянки міста будуть блокуватись, тому просимо виїжджати з цих ділянок, а не в'їзд й виїзд з міста. Наразі в місті вже побудовано декілька ешелонів, якими частково будуть перекриті вулиці та мікрорайони Покровська", – пояснив Добряк.