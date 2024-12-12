В декабре россияне ежедневно теряют около 400 солдат под Покровском – Сырский

Главком поблагодарил военных за эффективную боевую работу: потери РФ на направлении "стабильно высоки", особенно в живой силе

Фото: Telegram Александра Сырского

В декабре на Покровском направлении россияне теряют около 400 солдат убитыми и ранеными, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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"Покровское направление уже несколько месяцев остается одним из самых сложных в контексте противостояния с российскими оккупантами. Просчитываем и готовимся ко всем возможным вариантам дальнейших действий врага", – заявил он.

Главком поблагодарил военных за эффективную боевую работу: потери РФ на направлении "стабильно высоки", особенно в живой силе.

Расстояние от Покровска до линии фронта – около трех километров.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки по всему фронту оккупанты потеряли около 1390 военных, общие потери с начала вторжения составляют ~ 758 730 захватчиков.

В конце ноября главком Сырский провел работу в частях и подразделениях на Покровском и Кураховском направлениях в Донецкой области – в частности было принято решение об усилении украинских сил.

С 12 декабря в Покровске прекращают газоснабжение, поскольку невозможно проводить восстановление из-за российских обстрелов.