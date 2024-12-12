В декабре россияне ежедневно теряют около 400 солдат под Покровском – Сырский
Фото: Telegram Александра Сырского

В декабре на Покровском направлении россияне теряют около 400 солдат убитыми и ранеными, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Покровское направление уже несколько месяцев остается одним из самых сложных в контексте противостояния с российскими оккупантами. Просчитываем и готовимся ко всем возможным вариантам дальнейших действий врага", – заявил он.

Главком поблагодарил военных за эффективную боевую работу: потери РФ на направлении "стабильно высоки", особенно в живой силе.

Расстояние от Покровска до линии фронта – около трех километров.

Карта: Deepstate
Карта: Deepstate
Мапа: Deepstate
Карта: Deepstate

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки по всему фронту оккупанты потеряли около 1390 военных, общие потери с начала вторжения составляют ~ 758 730 захватчиков.

Читайте также
Стратегические угли Покровска. Чем потеря города угрожает украинской металлургии
войнапотерифронтПокровскалександр сырский