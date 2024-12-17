Госдеп США: Солдаты КНДР – законные военные цели Украины

В Госдепе отметили, что США обладают информацией о гибели части военных из КНДР

Солдаты Северной Кореи и Ким Чен Ын (Фото: ЕРА)

В Госдепе США заявили, что военные из Северной Кореи законные военные цели. Если они окажутся на территории Украины, это будет означать эскалацию войны со стороны России и КНДР.

"Северокорейские солдаты, развернутые под Курском, являются законными целями. Они вступили в войну, и как комбатанты являются законными целями для украинских военных", – сказал на брифинге представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Он подтвердил, что в Курской области России среди военных из Северной Кореи есть как погибшие, так и раненные. У США есть информация о гибели части из них.

Миллер подчеркнул, что как только войска КНДР пересекут границу с Украиной, это будет означать дополнительную эскалацию войны со стороны правительств России и Северной Кореи.