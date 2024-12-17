Госдеп США: Солдаты КНДР – законные военные цели Украины
В Госдепе США заявили, что военные из Северной Кореи законные военные цели. Если они окажутся на территории Украины, это будет означать эскалацию войны со стороны России и КНДР.
"Северокорейские солдаты, развернутые под Курском, являются законными целями. Они вступили в войну, и как комбатанты являются законными целями для украинских военных", – сказал на брифинге представитель Госдепа Мэтью Миллер.
Он подтвердил, что в Курской области России среди военных из Северной Кореи есть как погибшие, так и раненные. У США есть информация о гибели части из них.
Миллер подчеркнул, что как только войска КНДР пересекут границу с Украиной, это будет означать дополнительную эскалацию войны со стороны правительств России и Северной Кореи.
- По состоянию на 14 декабря в Курской области совместные российско-корейские подразделения ориентировочно потеряли около 200 военных, а солдаты КНДР "дружественным огнем" убили восемь кадыровцев. В общей сложности, по данным ведомства, на территории РФ находится около 11 000 северокорейских военных.
- 16 декабря Минобороны США подтвердило, что северокорейские военные впервые, вместе с россиянами, вступили в бой в Курской области и понесли потери.
- В тот же день президент Зеленский заявил, что Россия пытается скрыть потери солдат из КНДР. Сейчас разведка и Силы обороны устанавливают реальные данные.
- Зеленский также заявил, что россияне пытаются сжечь лица солдат КНДР для того, чтобы скрыть потери.