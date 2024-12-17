Зеленский: Россияне пытаются сжечь лица убитых солдат из КНДР – видео

Президент подчеркнул, что такое поведение – пренебрежение России к человечности

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский сообщил, как именно в армии России пытаются скрыть потери северокорейских солдат. По его словам, лица бойцов КНДР пытаются сжечь.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"После боев с нашими ребятами, россияне еще и пытаются… буквально сжечь лицо убитых северокорейских военных. Это демонстрация пренебрежения, которое сейчас царит в России, – пренебрежения всем человечным", – заявил президент.

Он напомнил, что российские власти также пытались держать в секрете присутствие солдат из Северной Кореи на территории страны. По словам Зеленского, им запрещали показывать лица, а какие-либо видеодоказательства оккупанты пытались удалить.

Украинский лидер отметил, что нет никакой причины, чтобы северные корейцы воевали и погибали за российского диктатора Владимира Путина. Даже после гибели их ждет "только издевательство" от России.

Зеленский назвал это безумием и отметил, что его нужно остановить.

"Это безумие нужно остановить – остановить надежным и длительным миром и ответственностью России за эту циничную войну... Даже после лет войны, когда кажется, что большего цинизма от россиян уже не может быть, все равно видим что-то хуже", – добавил президент.