Зеленський: Росіяни намагаються спалити обличчя вбитих солдатів із КНДР – відео

Президент підкреслив, що така поведінка – зневага Росії до людяності

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Президент Володимир Зеленський повідомив, як саме в армії Росії намагаються приховати втрати північнокорейських солдатів. За його словами, обличчя бійців КНДР намагаються спалити.

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"Після боїв із нашими хлопцями, росіяни ще й намагаються… буквально спалити обличчя вбитих північнокорейських військових. Це демонстрація зневаги, яка зараз панує в Росії, – зневаги до всього людяного", – заявив президент.

Він нагадав, що російська влада також намагалася тримати в таємниці присутність солдатів із Північної Кореї на території країни. За словами Зеленського, їм забороняли показувати обличчя, а будь-які відеодокази окупанти намагалися видалити.

Український лідер зазначив, що немає жодної причини, щоб північні корейці воювали та гинули за російського диктатора Володимира Путіна. Навіть після їхньої загибелі на них чекає "тільки знущання" від Росії.

Зеленський назвав це божевіллям і зазначив, що його треба зупинити.

"Це божевілля треба зупинити – зупинити надійним і тривалим миром і відповідальністю Росії за цю цинічну війну... Навіть після років війни, коли здається, що більшого цинізму від росіян уже не може бути, все одно бачимо щось гірше", – додав президент.