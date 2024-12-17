Зеленський: Росіяни намагаються спалити обличчя вбитих солдатів із КНДР – відео
Президент Володимир Зеленський повідомив, як саме в армії Росії намагаються приховати втрати північнокорейських солдатів. За його словами, обличчя бійців КНДР намагаються спалити.
"Після боїв із нашими хлопцями, росіяни ще й намагаються… буквально спалити обличчя вбитих північнокорейських військових. Це демонстрація зневаги, яка зараз панує в Росії, – зневаги до всього людяного", – заявив президент.
Він нагадав, що російська влада також намагалася тримати в таємниці присутність солдатів із Північної Кореї на території країни. За словами Зеленського, їм забороняли показувати обличчя, а будь-які відеодокази окупанти намагалися видалити.
Український лідер зазначив, що немає жодної причини, щоб північні корейці воювали та гинули за російського диктатора Володимира Путіна. Навіть після їхньої загибелі на них чекає "тільки знущання" від Росії.
Зеленський назвав це божевіллям і зазначив, що його треба зупинити.
"Це божевілля треба зупинити – зупинити надійним і тривалим миром і відповідальністю Росії за цю цинічну війну... Навіть після років війни, коли здається, що більшого цинізму від росіян уже не може бути, все одно бачимо щось гірше", – додав президент.
- ГУР повідомило, що на 14 грудня у Курській області спільні російсько-корейські підрозділи орієнтовно втратили близько 200 військових, а солдати КНДР "дружнім вогнем" убили вісьмох кадировців. Загалом, за даними відомства, на території РФ перебувають близько 11 000 північнокорейських військових.
- 16 грудня Міноборони США підтвердило, що північнокорейські військові вперше, разом з росіянами, вступили у бій у Курській області та зазнали втрат.
- Того самого дня президент Зеленський заявив, що Росія намагається приховати втрати солдатів з КНДР. Наразі розвідка та Сили оборони встановлюють реальні дані.