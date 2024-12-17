Центр при СНБО: Россияне плохо проинформировали солдат КНДР об опасности дронов

Коваленко отметил, что россияне наладили эвакуацию погибших корейцев с фронта лучше, чем собственных солдат

Оператор БпЛА (Фото: Генштаб ВСУ)

Россияне могли плохо проинформировать солдат Северной Кореи об опасности использования беспилотников на фронте. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

По его словам, военные КНДР "странно" реагируют на дроны. У погибших иностранных солдат не было "визуального понимания опасности" от использования БпЛА.

"[Это] может свидетельствовать о том, что россияне плохо проинформировали корейцев об использовании беспилотников на фронте. Это демонстрирует, что для россиян жизнь корейцев не имеет никакой ценности", – отметил Коваленко.

Он сообщил, что Россия пытается оперативно вывозить тела погибших северокорейцев с фронта. Эвакуация их тел отлажена лучше, чем погибших или раненых россиян.

Коваленко отметил, что желание скрыть неудачи солдат из КНДР "играет свою роль".