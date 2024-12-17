Центр при СНБО: Россияне плохо проинформировали солдат КНДР об опасности дронов
Россияне могли плохо проинформировать солдат Северной Кореи об опасности использования беспилотников на фронте. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.
По его словам, военные КНДР "странно" реагируют на дроны. У погибших иностранных солдат не было "визуального понимания опасности" от использования БпЛА.
"[Это] может свидетельствовать о том, что россияне плохо проинформировали корейцев об использовании беспилотников на фронте. Это демонстрирует, что для россиян жизнь корейцев не имеет никакой ценности", – отметил Коваленко.
Он сообщил, что Россия пытается оперативно вывозить тела погибших северокорейцев с фронта. Эвакуация их тел отлажена лучше, чем погибших или раненых россиян.
Коваленко отметил, что желание скрыть неудачи солдат из КНДР "играет свою роль".
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