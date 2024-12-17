Сили ССО знищили 50 військових із КНДР під Курськом – відео
Сили спеціальних операцій знищили 50 військових Північної Кореї у Курській області. Відео роботи показала пресслужба 8 полку спецпризначення ССО імені Князя Ізяслава Мстиславича.
Зазначається, що українські бійці організували "гарячий прийом" північнокорейським солдатам. Оператори ССО протягом трьох днів знищили 50 ворожих військових та поранили ще 47.
Окрім цього спецпризначенці уразили два авто, ворожий квадроцикл та дві одиниці броньованої техніки. Бої тривають, підкреслили воїни.
- 14 грудня в ГУР повідомили, що солдати КНДР убили вісім кадировців у Курській області.
- 16 грудня Міноборони США підтвердило, що військові КНДР вперше вступили в бій у Курській області та зазнали втрат. Воювали разом із росіянами.
- Того ж дня президент Зеленський заявив, що Росія намагається приховати втрати солдатів із КНДР. Наразі розвідка та Сили оборони встановлюють реальні дані.
- Зеленський також заявив, що росіяни намагаються спалити обличчя солдатів КНДР для того, щоб приховати втрати.
- 17 грудня у Держдепі США заявили, що військові КНДР – законні цілі України, як тільки вони перетнуть кордон, це означатиме посилення ескалації.