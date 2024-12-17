Сили ССО знищили 50 військових із КНДР під Курськом – відео

Оператори ССО (Фото: Командування ССО ЗСУ)

Сили спеціальних операцій знищили 50 військових Північної Кореї у Курській області. Відео роботи показала пресслужба 8 полку спецпризначення ССО імені Князя Ізяслава Мстиславича.

Зазначається, що українські бійці організували "гарячий прийом" північнокорейським солдатам. Оператори ССО протягом трьох днів знищили 50 ворожих військових та поранили ще 47.

Окрім цього спецпризначенці уразили два авто, ворожий квадроцикл та дві одиниці броньованої техніки. Бої тривають, підкреслили воїни.