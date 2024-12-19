Солдати з Північної Кореї у Курській області скаржаться на нестачу боєприпасів – ГУР

У розвідці розповіли, чим росіяни забезпечили солдатів з Північної Кореї

Війська КНДР (Фото: ЕРА)

Підрозділам Північної Кореї у Курській області не вистачає боєприпасів до ручних протитанкових гранатометів. Про це заявили в Головному управлінні розвідки.

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За даними військової розвідки, на передових позиціях у районі сіл Руська Конопелька, Плєхово та Уланок північнокорейські солдати скаржаться на нестачу боєприпасів до РПГ.

Зазначається, що росіяни вже завезли нову партію солдатів КНДР у Курську область. Північнокорейських штурмовиків вже направили на позиції, щоб замінити втрати та продовжити вести активні бойові дії.

Як повідомили у ГУР, їм видали бронежилети, шоломи та стрілецьку зброю різного калібру.