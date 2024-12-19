Солдати з Північної Кореї у Курській області скаржаться на нестачу боєприпасів – ГУР
Підрозділам Північної Кореї у Курській області не вистачає боєприпасів до ручних протитанкових гранатометів. Про це заявили в Головному управлінні розвідки.
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За даними військової розвідки, на передових позиціях у районі сіл Руська Конопелька, Плєхово та Уланок північнокорейські солдати скаржаться на нестачу боєприпасів до РПГ.
Зазначається, що росіяни вже завезли нову партію солдатів КНДР у Курську область. Північнокорейських штурмовиків вже направили на позиції, щоб замінити втрати та продовжити вести активні бойові дії.
Як повідомили у ГУР, їм видали бронежилети, шоломи та стрілецьку зброю різного калібру.
- 16 грудня Міноборони США підтвердило, що військові КНДР вперше вступили в бій у Курській області та зазнали втрат. Воювали разом із росіянами.
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- 19 грудня у Південній Кореї озвучили свої дані втрат солдатів КНДР у Курській області. Убито щонайменше 100 солдатів і ще близько 1000 були поранені.
- 19 грудня сили ССО показали, як відбили штурм солдатів із Північної Кореї у Курській області. Знищено 12 ворожих солдатів, десятки поранених.