Силы ССО показали, как отбили штурм солдат из Северной Кореи в Курской области – видео
Воины 73-го морского центра Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины отразили штурм северокорейских военных в Курской области. Видео работы показала пресс-служба Центра.
Солдаты КНДР пытались штурмовать позиции Сил обороны в Курской области, но операторы ССО отразили атаку. Врага "встретили" огнем из автоматического станкового гранатомета MK-19, а также было совершено несколько сбросов с дронов Mavic.
В результате попытки вражеского штурма бойцы ССО уничтожили 12 северокорейских военных, а еще 20 ранили.
Кроме этого, украинские воины смогли оказать доврачебную помощь пехотинцу из дружественного подразделения, который получил ранение. Отмечается, что его успешно эвакуировали с поля боя.
- 16 декабря Минобороны США подтвердило, что военные КНДР впервые вступили в бой в Курской области и понесли потери. Воевали вместе с россиянами.
- 17 декабря сообщалось, что силы ССО уничтожили 50 военных из КНДР под Курском.
- 19 декабря в Южной Корее озвучили свои данные потери солдат КНДР в Курской области. Убиты минимум 100 солдат и еще около 1000 были ранены.