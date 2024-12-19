Силы ССО показали, как отбили штурм солдат из Северной Кореи в Курской области – видео

Украинские воины уничтожили в бою более 10 солдат КНДР, еще два десятка ранили

Оператор ССО (Фото: Facebook.com/NavalSOFCenter)

Воины 73-го морского центра Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины отразили штурм северокорейских военных в Курской области. Видео работы показала пресс-служба Центра.

Солдаты КНДР пытались штурмовать позиции Сил обороны в Курской области, но операторы ССО отразили атаку. Врага "встретили" огнем из автоматического станкового гранатомета MK-19, а также было совершено несколько сбросов с дронов Mavic.

В результате попытки вражеского штурма бойцы ССО уничтожили 12 северокорейских военных, а еще 20 ранили.

Кроме этого, украинские воины смогли оказать доврачебную помощь пехотинцу из дружественного подразделения, который получил ранение. Отмечается, что его успешно эвакуировали с поля боя.