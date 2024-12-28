"Записки рядового Джонга". ССО: Бійця з КНДР відправили на війну "спокутувати гріхи"

Військові КНДР (Ілюстративне фото: KCNA)

Розшифровано третю частину нотаток ліквідованого в Курській області бійця з Північної Кореї, записи розкривають, що його відправили на війну Росії проти України за якусь провину. Про це повідомили Сили спеціальних операцій Збройних Сил України.

За даними українських військових, із нотаток стало зрозуміло, що КНДР відправила до Росії не простих солдатів, а елітних бійців. І вбитий в Курській області боєць – один з них.

У черговому записі рядовий Гьонг Хонг Джонг пише, що приїхав за тисячі кілометрів допомагати російським військам за якусь провину. І відправлений він за наказом диктатора КНДР Кім Чен Ина.

ССО оприлюднили повний переклад третього запису з щоденника військового з Північної Кореї.

"Я виріс в лоні благодатної партії, навчався досхочу, не турбуючись ні про що у цьому світі. Є більше невідомої любові, ніж пізнаної та прийнятої. Я не знав, як реагувати на те щастя, яким мене оточили", – йдеться у нотатнику.

Далі він пише, що оскільки "захист вітчизни є священним обовʼязком громадянина, а найбільшим обовʼязком є оборона вітчизни, в чому і полягає все моє щастя, я одягаю військову форму революції, заради захисту верховного головнокомандувача".

Боєць додав, що отримав можливість стати головним сержантом у своїй роті, однак "зрадив партію".

"Гріхи, які я вчинив, непростимі, але моя батьківщина дала мені шлях до відродження, до нового старту в житті. Тепер мені нічого не залишається, як повернути довіру, яку я мав. Я піду на передову лінію в цій операції, і я беззастережно виконуватиму накази верховного головнокомандувача Кім Чен Ина, навіть якщо це коштуватиме мені життя", – написав північнокорейський військовий.

Він додав, що покаже всьому світу "непереможну хоробрість і жертовність Червоних спеціальних сил (Червоних командирів) Кіма".

Фото: ССО