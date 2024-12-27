У Сеулі заявили, що солдат із КНДР, захоплений у полон ЗСУ, помер через поранення
Поранений північнокорейський військовослужбовець помер у п’ятницю, 27 грудня, від загострення ран через день після потрапляння в український полон. Цю інформацію підтвердило розвідувальне агентство Південної Кореї з посиланням на дані розвідки "дружньої країни", передає агентство Yonhap.
"Ми підтвердили через розвідувальну організацію дружньої країни, що північнокорейський солдат, захоплений живим 26 грудня, нещодавно помер, оскільки його поранення загострилися", — заявили в Національній службі розвідки (NIS).
Вранці у пʼятницю розвідка Південної Кореї підтвердила, що українські військові взяли в полон пораненого північнокорейського солдата, який воював на боці Росії у Курській області.
LIGA.net звернулася за коментарем до Головного управління розвідки Міністерства оборони.
Раніше Yonhap повідомило, що розвідка Південної Кореї підтвердила захоплення Україною в полон пораненого солдата із КНДР у Курській області. Підтвердження надійшло після того, як відповідну інформацію оприлюднив Мілітарний із посиланням на закритий Telegram-канал the_warshal18.
Зазначається, що це перший випадок, коли Україна захопила в полон північнокорейського солдата, який брав участь у бойових діях.
Сили безпеки й оборони цю інформацію не коментували.
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