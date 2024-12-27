В Сеуле заявили, что солдат из КНДР, захваченный в плен ВСУ, скончался из-за ранений

По данным разведки Южной Кореи, военный попал в плен 26 декабря в Курской области

Курская область (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Раненый северокорейский военнослужащий скончался в пятницу, 27 декабря, от обострения ран через день после попадания в украинский плен. Эту информацию подтвердило разведывательное агентство Южной Кореи со ссылкой на данные разведки "дружественной страны", передает агентство Yonhap.

"Мы подтвердили через разведывательную организацию дружественной страны, что северокорейский солдат, захваченный живым 26 декабря, недавно скончался, поскольку его ранения обострились", — заявили в Национальной службе разведки (NIS).

Утром в пятницу разведка Южной Кореи подтвердила, что украинские военные взяли в плен раненого северокорейского солдата, воевавшего на стороне России в Курской области.

LIGA.net обратилась за комментарием в Главное управление разведки Министерства обороны.

Ранее Yonhap сообщило, что разведка Южной Кореи подтвердила захват Украиной в плен раненого солдата из КНДР в Курской области. Подтверждение последовало после того, как соответствующую информацию обнародовал Милитарный со ссылкой на закрытый Telegram-канал the_warshal18.

Отмечается, что это первый случай, когда Украина захватила в плен северокорейского солдата, участвовавшего в боевых действиях.

Силы безопасности и обороны эту информацию не комментировали.