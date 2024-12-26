Солдаты КНДР продолжают нести потери под Курском. ГУР рассказало о событиях последних дней

Несмотря на потери, российское командование отдало приказ войскам КНДР дальше держать позиции

Солдаты Северной Кореи (Фото: АР)

Подразделения солдат из Северной Кореи продолжают нести потери в Курской области, им не хватает питьевой воды. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

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20 декабря Силы безопасности ударили по скоплению вражеских солдат в районе населенного пункта Новоивановка. Отмечается, что северокорейские солдаты понесли "значительные потери" убитыми и ранеными.

"Утром 20 декабря 2024 года штурмовики армии КНДР на одном из участков понесли санитарные потери в количестве не менее пяти военнослужащих. Впрочем, российские офицеры приказали продолжать удержание позиции", – сообщили в ГУР.

Также разведка подтвердила поражение минометного расчета подразделения солдат КНДР. Из-за активных боевых действий в Курской области усложнена логистика, иностранным солдатам не хватает питьевой воды на передовых рубежах.

На следующий день, 21 декабря, россияне продолжили укомплектовывать подразделения северокорейских солдат боеприпасами и продовольствием, чтобы заменить потери и продолжить штурмы.

22 декабря резко снизился радиообмен между военными КНДР. В разведке отметили, что это могло случиться в результате успешного удара, вероятно, по одному из ключевых узлов связи северокорейской армии.

В канун Рождества, 24 декабря, северокорейские подразделения вели бои в районе Дарьино-Новоивановка. Они использовали миномет и автоматический гранатомет, а российские БпЛА корректировали их работу.

"Вражеские расчеты меняют позиции и находятся от линии боевого столкновения на расстоянии около 1 километра", – отмечают в разведке.

Также в ГУР добавили, что войска КНДР развернули минимум пять дополнительных наблюдательных постов с условными названиями "Граница 1-5", чтобы улучшить эффективность разведки.