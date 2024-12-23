NYT: В США считают, что направление войск КНДР на помощь России было идеей Пхеньяна

Чиновники США предполагают, что диктатор Северной Кореи не получил от РФ что-то в ответ за такую "услугу" немедленно

Ким Чен Ын и Владимир Путин (Фото: KCNA)

Направление северокорейских военных на помощь российским силам в войне против Украины было идеей Пхеньяна, однако российский диктатор Владимир Путин быстро поддержал ее. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на неназванных собеседников в американской разведке.

В материале говорится, что когда этой осенью в Россию начали прибывать северокорейские войска, некоторые западные чиновники считали это признаком того, что Кремль отчаянно нуждается в солдатах.

Но американские разведывательные службы пришли к выводу, что направление солдат КНДР в РФ было инициативой Пхеньяна. По оценкам Украины и Запада, диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын направил в Россию по меньшей мере 10 000 военных.

Северокорейцы в значительной степени объединились с российскими подразделениями, ведущими контрнаступление против контингента украинских военных, с лета удерживающего территорию в Курской области России.

Американские чиновники предполагают, что Ким не получил от РФ что-то в ответ за такую "услугу" немедленно. По их словам, северокорейский диктатор, похоже, надеется, что Россия отблагодарит его в будущем — в частности, поддержкой в дипломатической борьбе, помощью в случае возникновения кризиса и предоставлением технологий.

Американские официальные лица добавили, что для России важно заручиться поддержкой Северной Кореи и Ирана, оказывавших ей военную помощь во время войны. Это позволило России поддерживать интенсивный артиллерийский обстрел на линии фронта и оказывать давление на украинские города, атакуя объекты критической инфраструктуры с помощью беспилотников.