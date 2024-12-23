Зеленский заявил, что количество убитых и раненых солдат КНДР превысило 3000 человек
Количество убитых и раненых северокорейских военных в Курской области России превышает 3000 человек. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
По словам главы государства, в понедельник, 23 декабря, он заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского относительно фронта и районов проведения Курской операции.
"Есть риски направления дополнительного количества солдат и военной техники для российской армии от Северной Кореи и будут наши ощутимые ответы на это", — подчеркнул Зеленский.
Сейчас, по предварительным данным, количество убитых и раненых северокорейских военных в Курской области превышает 3000 человек, сообщил президент.
"И важно, чтобы мир понимал, что риск дестабилизации вокруг Корейского полуострова и в соседних регионах и акваториях увеличивается пропорционально росту сотрудничества между Москвой и Пхеньяном", — подчеркнул глава государства.
Президент считает, что передача опыта современной войны и распространение военных технологий из России – это глобальная угроза. Для мира цена восстановления стабильности всегда значительно выше, чем цена эффективного давления на тех, кто дестабилизирует ситуацию и разрушает жизнь.
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