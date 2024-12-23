Зеленский заявил, что количество убитых и раненых солдат КНДР превысило 3000 человек

Есть риски отправки дополнительного количества солдат и военной техники из КНДР, сообщил Владимир Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Количество убитых и раненых северокорейских военных в Курской области России превышает 3000 человек. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, в понедельник, 23 декабря, он заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского относительно фронта и районов проведения Курской операции.

"Есть риски направления дополнительного количества солдат и военной техники для российской армии от Северной Кореи и будут наши ощутимые ответы на это", — подчеркнул Зеленский.

Сейчас, по предварительным данным, количество убитых и раненых северокорейских военных в Курской области превышает 3000 человек, сообщил президент.

"И важно, чтобы мир понимал, что риск дестабилизации вокруг Корейского полуострова и в соседних регионах и акваториях увеличивается пропорционально росту сотрудничества между Москвой и Пхеньяном", — подчеркнул глава государства.

Президент считает, что передача опыта современной войны и распространение военных технологий из России – это глобальная угроза. Для мира цена восстановления стабильности всегда значительно выше, чем цена эффективного давления на тех, кто дестабилизирует ситуацию и разрушает жизнь.