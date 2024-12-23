Зеленський заявив, що кількість убитих і поранених солдатів КНДР перевищила 3000 осіб

Є ризики скерування додаткової кількості солдатів та військової техніки з КНДР, повідомив Володимир Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Кількість убитих і поранених північнокорейських військових у Курській області Росії перевищує 3000 осіб. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, у понеділок, 23 грудня, він заслухав доповідь головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського щодо фронту та районів проведення Курської операції.

"Є ризики направлення додаткової кількості солдатів та військової техніки для російської армії від Північної Кореї, і будуть наші відчутні відповіді на це", – наголосив Зеленський.

Зараз, за попередніми даними, кількість убитих та поранених північнокорейських військових у Курській області перевищує 3000 осіб, повідомив президент.

"І важливо, щоб світ розумів, що ризик дестабілізації навколо Корейського півострова і в сусідніх регіонах й акваторіях збільшується пропорційно зростанню співпраці між Москвою та Пхеньяном", – акцентував глава держави.

Президент вважає, що передання досвіду сучасної війни та поширення військових технології з Росії – це глобальна загроза. Для світу ціна відновлення стабільності завжди є значно вищою, ніж ціна ефективного тиску на тих, хто дестабілізує ситуацію та руйнує життя.