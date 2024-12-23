Зеленский – об участии военных КНДР в войне: Россия их просто утилизирует в штурмах

Владимир Зеленский считает, что мир почти ничего не делает, чтобы противодействовать преступной коллаборации России и Северной Кореи

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Россия "утилизирует" в штурмах солдат из Северной Кореи, воюющих на ее стороне в Курской области против Украины. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства заявил, что в Курской области уже ранены и убиты около 3000 солдат из КНДР.

"Россия их просто утилизирует в штурмах. Почему корейцы должны воевать за российского диктатора Владимира Путина, ни один нормальный человек на земле не ответит", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что мир почти ничего не предпринимает, чтобы противодействовать преступной коллаборации России и Северной Кореи.

"Хотя для каждого государства – и рядом с Корейским полуостровом, для Китая, для других, также государств в нашем регионе и где угодно в мире – это угроза. То, что Москва передает военные технологии в Северную Корею и помогает режиму в Пхеньяне издеваться над людьми и держать часть корейского народа в рабстве у одной семьи", – подчеркнул президент.

По его словам, когда такое происходит, понимаешь, что немного стоят слова тех, кто призывает Россию не расширять войну и не ухудшать ситуацию.

"Москва слов не понимает. Но должна чувствовать силу. Мир благодаря силе возможен. И мы сделаем все, чтобы достичь мира", — акцентировал Зеленский.