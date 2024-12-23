Зеленський – про участь військових КНДР у війні: Росія їх просто утилізує у штурмах
Росія "утилізує" у штурмах солдатів з Північної Кореї, які воюють на її боці в Курській області проти України. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.
Глава держави заявив, що у Курській області вже поранено та вбито близько 3000 солдатів з КНДР.
"Росія їх просто утилізує у штурмах. Чому корейці повинні воювати за російського диктатора Володимира Путіна, жодна нормальна людина на землі не відповість", – наголосив Зеленський.
Він додав, що світ майже нічого не робить, щоб протидіяти злочинній колаборації Росії та Північної Кореї.
"Хоча для кожної держави – і поруч із Корейським півостровом, для Китаю, для інших, також державам у нашому регіоні та будь-де у світі – це загроза. Те, що Москва передає військові технології в Північну Корею й допомагає режиму у Пхеньяні знущатися з людей та тримати частину корейського народу в рабстві в однієї родини", – наголосив президент.
За його словами, коли таке відбувається, розумієш, що небагато варті слова тих, хто закликає Росію не розширювати війну й не робити ситуацію гіршою.
"Москва слів не розуміє. Але повинна відчувати силу. Мир завдяки силі можливий. І ми зробимо все, щоб миру досягти", – акцентував Зеленський.
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