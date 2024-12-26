Капранов: Курская область может быть аргументом на переговорах, но в составе нам не нужна

Виталий Капранов (скриншот видео)

Курская область – одна из первых традиционно украинских земель. Иметь контроль над ней для Украины как выгодно, так и невыгодно одновременно сказал в интервью LIGA.net писатель Виталий Капранов и объяснил почему.

Учитывая, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может склонять Украину к переговорам с Россией, Курскую область можно использовать в качестве аргумента в пользу Украины.

"Мы на Курскую область можем что-то хорошо менять. Даже один квадратный километр российской земли – это очень ценная карта при решении за столом переговоров", – заявил он.

С другой стороны, любое государство держится на людях, отметил Капранов. И несмотря на то, что Курская область частично входила в Украинскую губернию и была одной из первых традиционно украинских территорий, ее аннексировали еще во времена Ивана Грозного или Ивана III.

Сейчас это "далекая украинская окраина", говорит он.

"С этой точки зрения нам Курская область не нужна, потому что там люди не хотят быть украинцами. У них нет сегодня украинской идеи, украинской коммуникации. И с этой точки зрения нам вредно иметь новые земли... Нам не нужны ни Кубань, ни Курская область, потому что это уже не украинцы ни с какой точки зрения", – отметил писатель.