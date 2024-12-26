Капранов: Курська область може бути аргументом на перемовинах, але у складі нам не потрібна

Віталій Капранов (скриншот відео)

Курська область – одна з перших традиційно українських земель. Мати контроль над нею для України як вигідно, так і невигідно одночасно сказав у інтерв'ю LIGA.net письменник Віталій Капранов і пояснив чому.

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Враховуючи, що новообраний президент США Дональд Трамп може схиляти Україну до перемовин із Росією, Курську область можна використовувати як аргумент на користь України.

"Ми на Курщину можемо щось добре зміняти. Навіть один квадратний кілометр російської землі — це дуже цінна карта при вирішенні за столом перемовин", – заявив він.

З іншого боку, будь-яка держава тримається на людях, зазначив Капранов. І попри те, що Курська область частково входила до Української губернії та була однією з перших традиційно українських територій, її анексували ще за часів Івана Грозного чи Івана III.

Наразі це "далека українська окраїна", каже він.

"З цього погляду нам Курщина не потрібна, бо там люди не хочуть бути українцями. У них нема сьогодні української ідеї, української комунікації. І з цього погляду нам шкідливо мати нові землі... Нам не потрібні ані Кубань, ані Курщина, тому що то вже не українці ні з якого погляду", – зазначив письменник.