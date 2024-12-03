ЗСУ не наказували тримати Курську область до інавгурації Трампа – Центр при РНБО

За словами керівника ЦПД РНБО, військові продовжують виконувати бойові завдання на території РФ

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Збройні Сили України не отримували жодного наказу тримати Курську область до інавгурації Дональда Трампа як президента США 20 січня 2025 року. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

Заяву про те, що Курську область Україна планує "обміняти" після того, як Трамп стане президентом, поширило 2 грудня BBC News із посиланням на неназваних солдатів.

Однак, за словами Коваленка, інформація "не відповідає дійсності".

За його словами, Сили оборони наразі виконують конкретні бойові задачі, які напряму залежать від загальної ситуації на фронті. Від цих задач, зокрема, залежить ситуація ще на кількох напрямках фронту.

"Зокрема і кількість росіян на них", – зазначив Коваленко.

Він підкреслив, що подібні накази "в принципі" не можуть бути віддані у ЗСУ.

22 листопада співрозмовник LIGA .net у Генштабі повідомив, що Курська операція зірвала плани РФ щодо захоплення Запоріжжя.

у Генштабі повідомив, що Курська операція зірвала плани РФ щодо захоплення Запоріжжя. 27 листопада бійці ССО у Курській області взяли в полон декілька десятків морських піхотинців РФ.

3 грудня президент Зеленський заявив, що ЗСУ продовжують завдавати Росії відчутних втрат на її території.