Зеленський – про Курську операцію: Продовжуємо завдавати Росії відчутних втрат на її території

Володимир Зеленський заявив, що найскладнішими напрямками залишаються Курахівський та Покровський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У вівторок, 3 грудня, президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського, який розповів про дії Сил оборони у Курській області. Про це глава держави повідомив у соціальних мережах.

"Обговорили з головкомом дії наших підрозділів у районах проведення Курської операції. Продовжуємо завдавати Росії відчутних втрат на її території", – зазначив Зеленський.

За словами президента, Курахівський та Покровський напрямки залишаються найскладнішими. Водночас, як сказав глава держави, є "непогані наші оборонні результати на Запорізькому напрямку".

Також Зеленський розповів, що до виконання обов’язків приступають новопризначений командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий і заступник головнокомандувача Олег Апостол.

"Очікуємо ефективності їхньої служби на нових посадах, і це прямо впливатиме на підвищення боєздатності ЗСУ", – додав він.

22 листопада співрозмовник LIGA .net у Генштабі повідомив, що Курська операція зірвала плани РФ щодо захоплення Запоріжжя.

у Генштабі повідомив, що Курська операція зірвала плани РФ щодо захоплення Запоріжжя. 27 листопада бійці ССО у Курській області взяли в полон декілька десятків морських піхотинців РФ.

29 листопада співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці повідомив, що партизани спалили авто з дронами росіян у Курській області.