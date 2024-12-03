Зеленский – о Курской операции: Продолжаем наносить РФ ощутимые потери на ее территории

Владимир Зеленский заявил, что самыми сложными направлениями остаются Кураховский и Покровский

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Во вторник, 3 декабря, президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского, который рассказал о действиях Сил обороны в Курской области. Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

"Обсудили с главкомом действия наших подразделений в районах проведения Курской операции. Продолжаем наносить России ощутимые потери на ее территории", — отметил Зеленский.

По словам президента, Кураховское и Покровское направления остаются самыми сложными. В то же время, как сказал глава государства, есть "неплохие наши оборонные результаты на Запорожском направлении".

Также Зеленский рассказал, что к исполнению обязанностей приступают новоназначенный командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый и заместитель главнокомандующего Олег Апостол.

"Ожидаем эффективности их службы на новых должностях, и это будет прямо влиять на повышение боеспособности ВСУ", — добавил он.

22 ноября собеседник LIGA.net в Генштабе сообщил, что Курская операция сорвала планы РФ по захвату Запорожья.

Генштабе сообщил, что Курская операция сорвала планы РФ по захвату Запорожья. 27 ноября бойцы ССО в Курской области взяли в плен несколько десятков морских пехотинцев РФ.

29 ноября собеседник LIGA.net в военной разведке сообщил, что партизаны сожгли авто с дронами россиян в Курской области.